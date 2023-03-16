Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a tepki

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Sevilla, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
İlk mücadele Sevilla’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, ikinci mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuca rağmen toplam skorda Sevilla 2-1 üstünlük kurunca sarı-lacivertliler elendi.
Ali Koç istifa sesleri yükseldi
Bu mücadelenin ardından ise sarı-lacivertli taraftarlar yönetime tepkide bulundu. Kadıköy'de tribünler, başkan Ali Koç'u istifa etmeye davet etti. Taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı.
Tribünler eleştirildi
Öte yandan sosyal medyada maç boyunca Fenerbahçe taraftarının yeteri kadar ses çıkarıp tezahürat yapmaması tepki çekti. Sarı-lacivertli taraftar, tribünlerin hareketli olmamasını eleştirdi.
Sahaya yabancı madde atıldı
Mücadelenin 55. dakikada ise oyun duraklamıştı. Sahaya atılan yabancı maddelerden biri, Sevilla kalecisi Dmitrovic'e isabet etti. Dmitrovic sakatlık yaşarken, oyun da bu dakikalarda durdu.
Yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.