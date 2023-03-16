Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a tepki Fenerbahçeli taraftarlar, Sevilla mücadelesinin ardından "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Sevilla, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İlk mücadele Sevilla’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, ikinci mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuca rağmen toplam skorda Sevilla 2-1 üstünlük kurunca sarı-lacivertliler elendi.

Ali Koç istifa sesleri yükseldi

Bu mücadelenin ardından ise sarı-lacivertli taraftarlar yönetime tepkide bulundu. Kadıköy'de tribünler, başkan Ali Koç'u istifa etmeye davet etti. Taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı.

Tribünler eleştirildi

Öte yandan sosyal medyada maç boyunca Fenerbahçe taraftarının yeteri kadar ses çıkarıp tezahürat yapmaması tepki çekti. Sarı-lacivertli taraftar, tribünlerin hareketli olmamasını eleştirdi.

Sahaya yabancı madde atıldı

Mücadelenin 55. dakikada ise oyun duraklamıştı. Sahaya atılan yabancı maddelerden biri, Sevilla kalecisi Dmitrovic'e isabet etti. Dmitrovic sakatlık yaşarken, oyun da bu dakikalarda durdu.

Yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.