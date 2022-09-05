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- Fenerbahçe'de Avrupa Ligi listesi açıklandı
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi listesi açıklandı
- 05.09.2022 - 16:30
- Güncelleme : 05.09.2022 - 16:51
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda; Lemos, Bruma, Novak, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Burak Kapacak listede yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosu
Kaleciler: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furak Akyüz, Demir Sarıcalı
Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir.
Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Josuha King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Muhammed İmre, Bora Aydınlık, Arda Çağdaş, Emre Mor.
Hücum: Joao Pedro, Osayi Samuel, Batshuayi.
İlk maç Kiev'e karşı
İlk grup maçına perşembe akşamı çıkacak olan Fenerbahçe'nin fikstürü ise şu şekilde;
8 Eylül 19.45 Dinamo Kiev
15 Eylül 22.00 Rennes
6 Ekim 22.00 Larnaca
13 Ekim 19.45 Larnaca
27 Ekim 19.45 Rennes
3 Kasım 23.00 Dinamo Kiev