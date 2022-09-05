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    Fenerbahçe'de Avrupa Ligi listesi açıklandı

    Fenerbahçe'de Avrupa Ligi listesi açıklandı

    Fenerbahçe'de Avrupa Ligi listesi açıklandı. Lemos, Bruma, Novak, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Burak Kapacak listede yer almadı.
    • 05.09.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:51
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    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosunu açıkladı.

    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda; Lemos, Bruma, Novak, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Burak Kapacak listede yer almadı.

    Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosu

    Kaleciler: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furak Akyüz, Demir Sarıcalı

    Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir.

    Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Josuha King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Muhammed İmre, Bora Aydınlık, Arda Çağdaş, Emre Mor.

    Hücum: Joao Pedro, Osayi Samuel, Batshuayi.

    Fenerbahçe de Avrupa Ligi listesi açıklandı #1

    İlk maç Kiev'e karşı

    İlk grup maçına perşembe akşamı çıkacak olan Fenerbahçe'nin fikstürü ise şu şekilde;

    8 Eylül 19.45 Dinamo Kiev

    15 Eylül 22.00 Rennes

    6 Ekim 22.00 Larnaca

    13 Ekim 19.45 Larnaca

    27 Ekim 19.45 Rennes

    3 Kasım 23.00 Dinamo Kiev

    Fenerbahçe de Avrupa Ligi listesi açıklandı #2


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