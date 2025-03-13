Fenerbahçe'den Rangers maçında penaltı itirazı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında İskoç takımı Rangers'a konuk oldu.
Ibrox Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
FENERBAHÇE, PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 19. dakikasında Anderson Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.
TALISCA VE FOTI SARI GÖRDÜ
Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.
Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.
(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış