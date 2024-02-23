Fenerbahçe'nin eşleştiği Union Saint-Gilloise'in son durumu: Rakibimizi tanıyalım

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kura çekimine gruplarını ilk sırada tamamlayarak direkt son 16 turuna yükselen 8 takımın yanı sıra, play-off turundaki rakiplerini eleyen 8 takım katıldı.
Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, seri başı olduğu bu turda Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmayı 7 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Bu eşleşmenin rövanşında ise Fenerbahçe, rakibini 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubu üçüncü bitirdiler
Sarı-lacivertlilerin rakibi Union Saint-Gilloise bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekmeyi başardı.
Belçika ekibi, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başladı.
Union Saint-Gilloise bu turda Lugano'yu 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti ve Avrupa Ligi gruplarına kaldı.
Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde; Toulouse, Liverpool ve LASK Linz ile E Grubu'nda yer aldı.
Bu grupta 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan Alexander Blessin'in ekibi, grubu 3. sırada tamamladı ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Play-off turunda Frankfurt'u elediler
UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off turunda Eintracht Frankfurt ile eşleşen Union Saint-Gilloise, Alman ekibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı.
Belçika temsilcisi, deplasmanda ise Frankfurt'u 2-1 mağlup etti ve Konferans Ligi son 16 turuna yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Ligde lider durumdalar
Union Saint-Gilloise, ligde ise 26 maç sonunda 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 62 puan topladı.
Union Saint-Gilloise, topladığı 62 puanla şu anda Belçika Ligi'nde lider durumda bulunuyor.
Son 3 sezonda yeniden yükselişe geçtiler
Son 3 sezondur Belçika Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Union Saint-Gilloise, geçmişteki başarıyla ön plana çıkıyor.
1904 ile 1935 arasında 11 kez Belçika Ligi şampiyonlu olan kulüp, bu başarılı dönemi bir daha tekrarlayamadı.
2020-2021 sezonunda 48 yıl sonra yeniden Pro League'e yükselen Saint-Gilloise, ilk sezonunda normal sezonu 77 puanla ilk sırada bitirme başarısı gösterse de play-off grubunda Club Brugge'a geçilerek sezonu 2. sırada bitirmişti.
Union Saint-Gilloise takımı, maçlarını Brüksel'deki 9.400 kişilik Stade Joseph Marien Stadı'nda oynuyor.
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