Fenerbahçe: Ayasofya Stadı'nda kupa kaldırmak hepimizin isteği Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Union Saint-Gilloise eşleşmesi sonrasında "Finalin oynanacağı stadyumun isminden dolayı Yunanistan'da bir kupa kaldırmak hepimizin isteği" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Organizasyondaki tek Türk takımı Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Şampiyon ise 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumu'ndaki final maçında belli olacak.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, bu eşleşmeyi değerlendirdi.

"Genetik şanssızlığımız sürdü yine"

Union Saint-Gilloise'in Kurada en iyi topu oynayan takımlardan biri olduğunu söyleyen Baki , şunları dedi:

Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik. Anderlecht'in önünde, Liverpool'u yenmiş bir takım. Yaş ortalaması 25 olan, dinamik bir takım. Ancak bunların hiçbiri bizi ürkütmez. Şu anda tek Türk temsilcisi olarak kaldık. Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çok taraftarımız oluyor. Hocamızın iyi ders çalışması ile turu geçeceğimize inanıyoruz.

"Hepimizin inancı Fenerbahçe'yi orada, finalde görmek"

Selahattin Baki ayrıca şu ifadeleri kullandı: