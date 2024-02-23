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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi, yapılan kura çekimiyle belirlendi. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.