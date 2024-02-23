Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
ensonhaber.com

UEFA Konferans Ligi’nde kura heyecanı yaşandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Konferans Ligi’nde Fenerbahçe grubunu lider tamamladığından doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Bu sebeple sarı-lacivertliler kurada play-off turundan gelen Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

Konferans Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta oynanacak. Bu turda rövanş karşılaşmaları 14 Mart'ta yapılacak.

Eşleşmeler

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Fenerbahçe (Türkiye)

Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya)

Ajax (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)

Molde (Norveç) - Club Brugge (Belçika)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)

Sturm Graz (Avusturya) - Lille (Fransa)

Maccabi Haifa (İsrail) - Fiorentina (İtalya)

Konferans Ligi takvimi

Konferans Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final maçlarının Kura Çekimi 15 Mart'ta yapılacak.

Ayrıca çeyrek final için yapılacak kura çekiminin ardından olası yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Konferans Ligi'nde finale kalacak takımların belli olacağı yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçların ardından netlik kazanacak.

Şampiyon ise 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumu'ndaki final maçında belli olacak.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'nin eşleştiği Union Saint-Gilloise'in son durumu: Rakibimizi tanıyalım
İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'nin kura yorumu: Ayasofya Stadı'nda kupa kaldırmak hepimizin isteği
İlginizi Çekebilir Fenerbahçe Sportif Direktörü Marco Branco'nun kura tepkisi