Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turu rövanşında maçlar sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
Sarı lacivertliler son 16 turunda Maccabi Haifa (İsrail), Ajax (Hollanda), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Servette (İsviçre), Sturm Graz (Avusturya), Union Saint-Gilloise, Olympiakos ve Molde (Norveç) takımlarından biriyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi bugün 15.00'te gerçekleştirilecek.
Play-off turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar:
Gent (Belçika)-Maccabi Haifa (İsrail): (0-1) - (1-1)
Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre): (0-0) - (0-1)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya): (1-0) - (1-1)
Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda): (2-2) - (1-2)
Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya): (1-4) - (0-1)
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): (2-2) - (1-2)
Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan): (0-1) - (0-1)
Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç): (2-3) - (0-3)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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