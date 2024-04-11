Fenerbahçe'ye kötü haber! Jayden Oosterwolde sakatlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.
Sedyeyle kenara geldi
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde sakatlık geçirdi.
43. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele esnasında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu, sedyeyle saha kenarına alındı.
Yerine Ferdi Kadıoğlu girdi
Sahada yapılan müdahaleyle oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Ooterwolde oyun kenarına gelirken bazı Yunan taraftarlar, savunma oyuncusunu alkışladı.
Stoper ve sol bek bölgelerinde görev alabile Oosterwolde'nin yerine ise oyuna Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.
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