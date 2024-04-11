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Fenerbahçe'ye kötü haber! Jayden Oosterwolde sakatlandı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Jayden Oosterwolde sakatlandı Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a konuk olduğu maçın ilk yarısında savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde sakatlık geçirdi. Hollandalı futbolcunun yerine ise oyuna Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.