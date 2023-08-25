Ferdi Kadıoğlu: Sabırlı oynadık, taraftarlarımız da harikaydı Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 5-1 kazandıkları Twente maçı sonrası, “Sabırlı oynadık, taraftarlarımız da harikaydı. Harika bir şov olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, şu şekilde konuştu:

Maçta 1-0 geriye düştükten sonra zor bir andı. Ne mutlu ki tekrardan 1-1’i yapabildik. O golü bulduktan sonra da maç tek taraflı bir maça döndü. Sabırlı oynadık, taraftarlarımız da harikaydı. Harika bir şov olduğunu düşünüyorum.

"Umarım Altay, orada çok başarılı olur"

Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibi Manchester United ile prensip anlaşmasına varan ve bugün oynanan maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlara veda eden Altay Bayındır ile ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

Altay çok iyi bir kaleci ve aynı zamanda harika bir karakter. Onun için en iyisini diliyorum. Umarım orada çok başarılı olur. Yeni kalecimize karşı da bir kere oynama fırsatı bulmuştum, o maçta da çok fazla kurtarış yapmıştı umarım aynı şekilde bize yardımcı olur.

"3-4 günde bir maç yapmak güzel"

Avrupa kupaları ve Süper Lig karşılaşmaları ile sezona yoğun maç trafiği ile giren Fenerbahçe’de her maçta görev alan Ferdi Kadıoğlu, bu durumla ilgili, şu şekilde konuştu:

Tabii ki de her maç oynadığım için mutluyum. Kendimi fit hissediyorum. 3-4 günde bir maç yapmak benim açımdan güzel umarım bu şekilde devam ederim. Geçen sene de çok fazla maç oynamıştık, o yüzden alışkınız. Aynı zamanda bu süreci teknik heyetimi ve hocamız iyi bir şekilde yönetiyorlar.

"Çok iyi bir grubumuz var"

Takıma yeni katılan oyuncular ve eski oyuncularla birlikte iyi bir uyum yakaladıklarına dikkat çeken genç oyuncu, şunları dedi:

Çok iyi bir grubumuz olduğunu düşünüyorum. Takım içerisinde gerçek liderler var ve harika işler çıkarıyorlar. Takım içerisinde herkesle konuşuyorlar, herkesle çok yakınlar. Hem genç oyuncularımız var hem tecrübeli oyuncularımız var. Bizim açımızdan iyi bir karışım.

"Şansımız olduğunu düşünüyorum"

Süper Lig ve Konferans Ligi’nde şampiyonluk hedeflerinin olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya Ferdi, sözlerini şöyle tamamladı: