Galatasaray, AZ Alkmaar ile berabere kaldı

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Maarten Martens’in çalıştırdığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, Rumen hakem Horatiu Fesnic’in düdük çaldığı müsabakada AFAS Stadion’da karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HOLLANDA'DA KAZANAN ÇIKMADI

AZ Alkmaar, 2. dakikada Sven Mijnans ile öne geçti. Galatasaray, bu gole 43. dakikada Victor Osimhen ile cevap verdi.

AZ ALKMAAR, 10 KİŞİ KALDI

AZ Alkmaar'da 72. dakikada oyuna dahil olan Kees Smit, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve AZ Alkmaar, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

GALATASARAY, PUANINI 11'E ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 11 puana yükseldi. AZ Alkmaar, puanını 7 yaptı.

GALATASARAY, EYÜPSPOR VE MALMÖ İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, ligde hafta sonunda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçında 12 Aralık'ta Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AZ Alkmaar, hafta sonunda Hollanda Ligi'nde Heracles'i ağırlayacak.

Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak.