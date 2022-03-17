Galatasaray - Barcelona - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşıyor.

Galatasaray Stadı'nda yapılan maç saat 20.45'te başladı. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato düdük çalıyor.

Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi oldu. Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Sergio Busquets, De Jong, Pedri, Traore, Ferran Torres, Aubameyang