- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- Galatasaray - Marsilya - CANLI SKOR
Galatasaray - Marsilya - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 20:39
- Güncelleme : 25.11.2021 - 21:27
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...
38' Guendouzi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda sol çaprazda topla buluşan Lirola, sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top Muslera'nın üzerine gitti.
30' Goooooooooooooooool... Galatasaray 2-0 Marsilya (Caleta-Car K.K)
25' Taylan'ın sol kanattan ceza sahasının sağına doğru gönderdiği topla buluşan Feghouli'nin ortasında Marsilya savunması topuNnDiagne'ye ulaşmasına izin vermedi.
21' Galatasaray pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.
16' Saliba'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa Gerson hareketlenmek istedi. Yerde seken topu Muslera kontrol etti.
15' Marsilya pas yaparak oyunu Galatasaray yarı alanına taşımaya çalışıyor.
12' Gooooooool... Galatasaray 1-0 Marsilya (Cicaldau)
10' Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta hareketlenen Van Aanholt topu ters kanada aktardı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli'nin ortasında Diagne ön direkte topa dokundu. Top direkten döndü.
4' Taylan'a pres yaparak topu kazanan Dieng, topla beraber ceza sahasına doğru yönelmek istedi. Muslera tam zamanında kalesini terkederek araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
1' Ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta Diagne topu karşıladı.
1' Maç başladı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşıyor.
Galatasaray’ın stadında yapılacak maç saat 20.45'te başladı. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetiyor.
Mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne
Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng