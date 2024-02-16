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Galatasaray - Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi

Galatasaray - Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi Galatasaray ile Sparta Prag arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı 46 bin 802 taraftar takip etti.