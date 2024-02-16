Galatasaray - Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi

İHA
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Çekya ekibi Sparta Prag’ı 3-2’lik skorla mağlup etti ve rövanş öncesinde sahadan avantajlı olarak ayrıldı.
Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı.
46 bin 802 taraftar izledi
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabakayı toplam 46 bin 802 seyirci takip etti. Galatasaraylı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarıyla desteklerini sürdürdü.
Sparta Prag taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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