Galatasaray'dan itiraz! Dinamo Kiev'in golünde top çizgiyi geçti mi?

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Temsilcimiz Galatasaray ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.

HAKEM, GOL KARARI VERDİ

Konuk takım Dinamo Kiev, maçta 45. dakikada Vanat'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Galatasaray, bu gole itirazda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, Vanat'ın topla buluşmasının öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde hakem Kristo Tohver'e itirazda bulundu.

Hakem Tover, VAR'ı da dinledikten sonra Dinamo Kiev'in golünü verdi.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)