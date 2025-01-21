Galatasaray'dan kötü savunma performansı! Son 11 maçta 19 gol yenildi

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadele 3-3 sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı.

Dinamo Kiev'in golleri 45. dakikada Vladyslav Vanat ile 68. dakikada ve 81. dakikada Andriy Yarmolenko'dan geldi.

Galatasaray, Avrupa'da play-off'u son maça bıraktı.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Bu müsabakanın ardından ise Galatasaray'ın savunma performansı yeniden gündem oldu.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızlıların, son maçlarda kalesini kapatamaması sarı-kırmızılıların tepkisiyle karşılandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta sadece 1 gol atan Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutunun da golle sonuçlanmasının ardından sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera ıslıklandı.

Galatasaray'ın son 11 maçta kalesinde 19 gol görmesi ise dikkatlerden kaçmadı.