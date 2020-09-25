Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Glasgow Rangers oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'i eleyerek play-off'a yükselen Galatasaray, İskoç ekibi Glasgow Rangers ile eşleşti.

Neftçi Bakü'nün ardından Hajduk Split'i de eleyen temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için son bir karşılaşma oynayacak.

KARŞILAŞMA İSKOÇYA'DA

Glasgow Rangers ile eşleşen Cimbom, rakibiyle 1 Ekim'de İskoçya'da karşı karşıya gelecek.

TEK MAÇ OYNANACAK

Mücadele UEFA'nın koronavirüs nedeniyle aldığı karara göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

GERRARD: FAVORİ GALATASARAY

Öte yandan eşleşme hakkında konuşan Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Galatasaray'ın turun favorisi olduğunu dile getirdi.

İngiliz teknik adam, "Kendimize güveniyoruz ancak açık konuşmak gerekiyor. Galatasaray büyük bir kulüp, dev bir takım. Buraya kesinlikle favori olarak gelecekler." dedi.