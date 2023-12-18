Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag'ı yakından tanıyalım Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Çekya kulübüne dair bilgiler haberimizde...

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UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi 18 Aralık’ta gerçekleştirildi.

Play-off kura çekiminde eşleşmeler yapılırken eşleşmelerden galip gelen takımlar bir üst tur olan son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Play-off turunda Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olanlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olanlar eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi grubunda birinci olanlar ise bu turda kuraya dahil olmadı. Yapılan kura çekiminde Galatasaray’ın rakibi ise Sparta Prag oldu.

Grubu ikinci bitirdi

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Galatasaray’ın rakibi olan Sparta Prag, Çekya ülkesinin ekibi. Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi gruplarında Rangers, Real Betis ve Aris Lmassol ile aynı grupta yer almış ve grubunu ikinci sırada tamamlamıştı.

Kadro değeri 44 milyon euro

Çek Ligi'nde 50 puanla zirvede yer alan Sparta Prag'ın 44 milyon euroluk değere sahip kadrosunda genç isimler yer alıyor. Prag'ın kadrosundaki bazı isimler ise şöyle:

Vindahl-Jensen, Panak, Sorensen, Krejci, Wiesner, Sadilek, Kairinen, Rynes, Birmancevic, Haraslin ve Kuchta.

"Çaresizliğin tatlı tebessümü"

Öte yandan Sparta Prag'ın temsilcisinin eşleşmeyi öğrendikten sonra verdiği reaksiyon da sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, "Galatasaray korkusu böyle bir şey" , "Çaresizliğin tatlı tebessümü" yorumunda bulundu.