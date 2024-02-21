Galatasaray'ın Sparta Prag maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda oynayacağı Sparta Prag maçının kadrosunu duyurdu.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçı evinde 3-2 kazanan temsilcimiz Galatasaray, rövanş mücadelesinde Çekya'da Sparta Prag'a konuk olacak.

Letna Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 22 Şubat Perşembe akşamı saat 23.00'te başlayacak.

Bu kritik karşılaşma öncesinde ise Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

4 isim Çekya'ya götürülmedi

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Victor Nelsson'un dışında sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele kadroda yer almadı.

Öte yandan UEFA kadrosuna yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn, Sparta Prag karşısında oynayamayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosu