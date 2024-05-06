Halil Umut Meler, Club Brugge - Fiorentina maçını yönetecek
İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarın final rövanş maçında Belçika temsilcisi Club Brugge, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19.45'te evinde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Yardımcıları da belli oldu

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR'da Almanya'dan Marco Fritz, AVAR'da da Alper Ulusoy yer alacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)