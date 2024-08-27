Hamza Güreler: Turu geçmek istiyoruz Başakşehirli futbolcu Hamza Güreler, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda oynadıkları maçın kolay olmadığını belirterek, "Çalışmalarımızın karşılığını sahaya yansıtarak inşallah yarın turu geçmek istiyoruz" dedi.

İHA

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, yarın 19.00’da İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic’i konuk edecek.

Mücadelenin son hazırlıklarını Başakşehir Kulüp Tesisleri’nde yapacak olan turuncu-lacivertli futbolculardan 18 yaşındaki futbolcu Hamza Güreler, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Deplasmanda oynanan ilk maçın kendileri için kolay olmadığını dile getiren Güreler, şu şekilde konuştu:

İlk maç bizim için kolay olmadı. Hava şartları, 35 dereceden yağmurlu ve rüzgarlı bir bölgeye gitmek bizi etkiledi. Yarınki maç için rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızın karşılığını sahaya yansıtarak inşallah yarın turu geçmek istiyoruz.

"HOCAMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

18 yaşında bir futbolcunun bu seviyelerde oynamasının nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine Hamza, şu şekilde konuştu:

Yani kolay bir şey değil. Bu tarz atmosfere çıkıp, böyle performans göstermek kolay değil. Hocama çok teşekkür ediyorum. Teknik ekiple yanlış yaptığım zaman saatlerce analiz yapıyoruz. Güven aldığınız zaman mahcup etmiyoruz. Bunlar bizim önemli şeyler, bu güveni verdiğiniz sürece bu tarz oyuncuların daha ön planda olacağını düşünüyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)