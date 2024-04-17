İsmail Kartal: Ben işimi yapıyorum ve dışarıya da bakmıyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos'la oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçı öncesinde takıma ve kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe akşamı Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Bu kritik maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Taraftar enerjisiyle kazanacağız"

İsmail Kartal, sözlerine şu şekilde başladı:

Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantı ve antrenmanları yaptık. 3-2 kaybettik ilk maçta. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Olympiakos köklü iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarımızın vereceği enerjiyle, güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz.

"Hatalar yapmadan kazanmak istiyoruz"

Taraftarların yapacağı desteğe değinen Kartal, şunları dedi:

Taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların desteğiyle oyuncularımızın da performansı artacak. Biz Yunanistan'da da iyi başladık ama gol atalım derken kendi yaptığımız hatalardan gol yedik. Yarın inşallah bireysel hatalar yapmadan güçlü bir oyunla maçı bitirmek istiyoruz.

"Sadece işimi yapıyorum"

Takıma yapılan eleştiriler hakkında İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti:

Geldiğimiz nokta itibariyle her şey ortada. Yeterli desteği alıp almadığımı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben işimi yapıyorum ve dışarıya da bakmıyorum. Neler yaptığımız ortada. Buna rağmen ben ve takımım eleştiriliyorsak buna bir şey diyemem. Eleştiri tabii ki olur. Her eleştiriye kafayı takarsak olmaz. Bunlardan etkilenmemeye çalışıp işimi yapıyorum.

"Djiku oynayabilir"

Alexander Djiku'nun son durumuyla ilgili Kartal, şöyle konuştu:

Djiku'nun sağlık durumu iyi durumda. Bu akşamki antrenmanda bakacağız. Yarın oynayabilir. Djiku'nun oynayacağı henüz belli değil. Bu akşam karar vereceğiz. Çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor. Maçı öyle bitiriyor, haberi yok. Çok karakterli bir oyuncu.

"İdeal 11'imizle çıkacağız"

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklarla ilgili deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Elimizdeki sağlıklı oyuncuların en iyisini oynatacağız. Sezon başından beri birçok oyuncularım sakatlandı. Haftalarca, aylarca elimde olmayan oyuncularla maça çıktık. Stoperde 5, orta sahada 6 oyuncum eksikti. Ben bazı oyunculardan yoksun şekilde maçlara çıktık. Buna rağmen şu an geldiğimiz nokta itibariyle hep birlikte zor bir dönemden geçtik. Oyuncularıma bu yüzden teşekkür ediyorum. Yarın maça en ideal 11'le başlayacağımızı ümit ediyorum.

"Kaptanlarım çok karakterli"

Takım kaptanlarından bahseden Kartal, şu açıklamayı yaptı:

Kaptanlarım çok profesyonel, karakterli oyuncular, ben de karakterli bir insanım. Karşılıklı saygı ve güvenle buralara geldik. Bu şekilde devam edeceğiz. Sezonun başında çok iyi başladık. Daha sonra yaşanan sakatlıklar o istediğimiz güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Bu böyle gidecek diye bir şey yok. Yarın çok önemli bir maçımız var. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz.

"Ne olursa olsun kazanmaya çıkıyoruz"

Eksiklere rağmen sistemlerinden vazgeçmediklerini ifade eden İsmail Kartal, şöyle konuştu: