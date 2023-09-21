İsmail Kartal: Planımız tuttu UEFA Konferans Ligi'nde 3-1 kazanılan Nordsjaelland maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık, birkaç tane planımız var. Planımız tuttu" dedi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 24’üncü dakikada Crespo, 30’uncu dakikada Batshuayi ve 47’nci dakikada Serdar Aziz kaydederken, Nordsjaelland’ın tek sayısı 55’inci dakikada Villadsen'den geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Planımız tuttu"

Deneyimli isim, sözlerine şöyle başladı:

Gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu takımın Avrupa'da gol yemeden maçlarını kazanması, liginde Kopenhag'la berabere kalması, 2 puan farkla 3. olması... Bir oyun sistemleri var. Genç ve koşan bir takım. Ama biz de şu anda iki kulvarda gidiyoruz. Rotasyona gitmem gerekiyordu. Oyuncularımı hazırladım. Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık, birkaç tane planımız var. Planımız tuttu.

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum verdikleri desteklerden dolayı"

Maçın daha farklı bitebileceğini ifade eden Kartal, şunları dedi:

Bugün 3-1 kazandık ama ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Bunlardan da atabilirdik. Futbol oynamayı seven bir takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek beni mutlu etti. Taraftarımıza teşekkür ediyorum verdikleri desteklerden dolayı.

"Oyuncularımızı tebrik ediyorum"

Oyuncularını tebrik eden İsmail Kartal, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Rakibe çok fazla 2. ve 3. bölgede oynama şansı vermedik. Bize üzerlerine çekmeye çalıştılar. İlk devre bunu çok fazla başaramadılar. Yaptığımız baskıyla buna izin vermedik. Bugünkü planlarımız tuttu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum.

"Golle başlaması onun ve bizim adımıza moral oldu"

Tecrübeli isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

Crespo ilk maçına rağmen, daha önce de beraberdik, ufak tefek hataları olsa da gayet iyi oyun ortaya koydu. Golle başlaması onun ve bizim adımıza moral oldu.

"Samandıra'da analizini yapacağız"

"Batshuayi'nin oyundan çıkarken tepkisi oldu mu?" denmesi üzerine Kartal, şu sözleri sarf etti:

Ben sizden duyuyorum. Ben bilmiyorum. Takım 3-1 kazanmış, ne tepkisi olmuş? Ben çözemedim. Batshuayi'nin performansı fena değildi, gol attı. Diğer oyuncular da bugün gayet iyilerdi. İzleriz bakarız, bakalım ne olmuş. Maçtan sonra Samandıra'da analizini yapacağız.

"Sözleşme uzatmayla ilgili bu kulüp tarafının işi"

Crespo'nun sözleşmesi hakkında konuşan İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Crespo iki sene önce birlikteyken çok iyi maçlar çıkardı. Sezon başında bazı sorunları vardı. Ufak tefek sakatlığı vardı. Şu anda iyi durumda. Golle başlaması hem onun hem takıma moral oldu. Bazı tam olmasa da eksikleri var. Buna rağmen iyi maç çıkardı. Sözleşme uzatmayla ilgili bu kulüp tarafının işi. Ben şu anda o tarafla çok ilgilenmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası.