Ivan Rakitic, maç sonunda Arda Güler'e formasını verdi Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, maçın ardından Sevilla'nın Hırvat orta sahası Ivan Rakitic ile bir araya geldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Sevilla, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan’da oynanan ilk mücadele Sevilla’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, ikinci mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuca rağmen toplam skorda Sevilla 2-1 üstünlük kurunca Fenerbahçe turnuvaya veda etti.

Arda Güler, Rakitic'le iletişime geçti

Bu mücadelenin ardından ise Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Sevilla'nın yıldızı Ivan Rakitic ile iletişime geçti.

Karşılaşmanın sonunda Hırvat futbolcu ile formasını değiştirmek isteyen Arda Güler, Rakitic'e ulaşamayınca soyunma odasına gitti.

Formasını genç oyuncuya verdi

Daha sonradan genç oyuncunun kendisine ulaşamadığını öğrenen Rakitic, Fenerbahçe soyunma odasına gitti ve Arda Güler'e formasını verdi. Böylelikle genç yıldız adayı maçta sık sık mücadeleye girdiği 35 yaşındaki oyuncunun formasını aldı.