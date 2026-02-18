Jeton Bekjiri: Mutlaka Samsunspor bu maçın favorisidir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Shkendija Teknik Direktör Jeton Bekjiri, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın konuk edecekleri Samsunspor'un favori olduğunu söyledi.

Bekjiri ile Shkendija'nın kaptanı Besart Ibraimi, Todor Proeski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

"MUTLAKA RAKİBİMİZ BU MAÇIN FAVORİSİDİR"

Samsunspor'un maç öncesinde teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatan Bekjiri, "Bu tür durumlarda öngörülemelen şeyler olabiliyor. Biz onları analiz ettik. Yeni teknik direktörün diğer çalıştırdığı takımlardaki oyun tarzını da incelemeye çalışacağız. Bizim ve taraftarlarımız için önceliğimiz bu maçın tadını çıkarmak, rakibimize saygı duyarak mücadele etmektir. Mutlaka rakibimiz bu maçın favorisidir." dedi.

"OYUN KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITMAMIZ GEREKİYOR"

Karşılaşmada topa sahip olmaya çalışacaklarını aktaran Bekjiri, "Oyun kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Şimdiye dek çok güçlü rakiplerle karşılaştık. Onlara gerekli saygıyı gösterdik ve sahada gerekli mücadeleyi göstererek buraya kadar geldik." ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE KAZANMALIYIZ"

Jeton Bekjiri, eşleşmedeki rövanş maçının çok önemli olacağını vurgulayarak, "Samsunspor'un eksikleri var ama çok kaliteli de oyuncuları var. Yarın oynayacak Samsunsporlu futbolcuların iyi gayret göstereceğini düşünüyorum. Bence güzel bir futbol şöleni olacak. Biz kesinlikle kazanmalıyız. Sahada gururlu şekilde mücadele edeceğiz." diye konuştu.

IBRAIMI'NİN DÜŞÜNCESİ

Besart Ibraimi ise Samsunspor'a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını dile getirdi.