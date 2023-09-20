Johannes Hoff Thorup: Fenerbahçe'ye çok saygımız var Nordsjaelland takımının çalıştırıcısı Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe maçı hakkında "Hedeflerimiz çok yüksek. Fenerbahçe'ye çok saygımız var. Çok başarılı bir takım" dedi.

AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Danimarka'nın Nordsjaelland takımının teknik direktörü Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe'nin farklı güçleri olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın yapılacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Danimarkalı teknik adam şunları dedi:

Oyun nasıl gidecek bakacağız. Hedeflerimiz yüksek. Ama maçtan sonra tekrar konuşalım.

"Fenerbahçe'nin de farklı güçleri var"

Kendi takımlarının da Fenerbahçe gibi iyi bir seri yakaladığı hatırlatılarak, taktik belirlemek için Fenerbahçe'nin en çok hangi maçlarını izlediği sorulan Thorup, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'nin de farklı güçleri var. Hızlı hareket ediyorlar, topa çok hakimler, son dakikalarda golü iyi bir şekilde atıyorlar. Tabii maçtan sonra göreceğiz Fenerbahçe nasıl oynayacak.

"Fenerbahçe'ye çok saygımız var"

Johannes Hoff Thorup, hedefleriyle ilgili de şu şekilde konuştu:

Yarın bakmamız gerekiyor maça. Hedeflerimiz çok yüksek. Fenerbahçe'ye çok saygımız var. Çok başarılı bir takım. Yarın göreceğiz. Bakalım maç nasıl olacak.

Kaptan Kian Hansen: "Hedefimiz kazanmak"

Maçı değerlendirmesi istenen Nordsjaelland takım kaptanı Kian Hansen ise şu görüşü paylaştı:

Zor bir maç olacak. Hedeflerimiz çok yüksek. Maç nasıl olacak yarın görmemiz gerekiyor. Hedefimiz tabii ki de kazanmak.

Daha önce Türkiye'de bir maçta oynadığını aktaran Hansen, seyircilerin çok tutkulu olduğunu bildiğini aktardı.

Nordsjaelland'ın antrenmanı

Basın toplantısının ardından Nordsjaelland takımı, Ülker Stadı'nda son antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Johannes Hoff Thorup yönetimindeki oyuncular, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın 15 dakikasında, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)