Jorge Sampaoli: Fenerbahçe taraftarı baskı yapacak Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, zorlu bir deplasmanda mücadele edeceklerini ancak önemli olanın saha içinde yapacakları olacağını söyledi.

"Taraftar baskısının oldukça fazla olacağı bir statta oynayacağız. Bu, rakibin karakteristik özelliklerinden biri. Ama önemli olan sahada yapılanlar. Saha dışı belki ilk 15 dakika etkileyici olabilir ama dakikalar geçtiğinde taraftarınız sizden tarihi değiştirmenizi istediğinden baskı yer değiştirebilir. Ne olursa olsun en önemlisi sahada ne yaptığınızdır."

"Avrupa Ligi'ni ayırmıyorum"

Sevilla için her maçın "hayati" olduğunu vurgulayan Sampaoli, İspanya ligi veya UEFA Avrupa Ligi diye bir ayrıma gitmediğini, verimliliğe odaklanmaları gerektiğini ifade etti.