Jose Luis Mendilibar: Dayanma gücümüzü sonuna kadar kullandık Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup olarak elendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, "Çok zor bir oyun oynadık. Dayanma gücümüzü sonuna kadar kullandık. 10. dakikada golü yemiştik fakat dayandık. İlk devrede dayanma gücümüzü iyi kullandık. Topu rakibe verip yorma yoluna gittik. Penaltılara kalması futbolcuların becerisine kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Kendimi şanslı hissediyorum"

İspanyol teknik adam, "Avrupa kupalarında yarı finale kalan takımın başında antrenör olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım daha ileriye taşıyabiliriz. Şu anda kalemizi koruyan Tzolakis başta ikinci kalecimizdi. Sonra kaleyi devraldı. Topun auta gitmesine şans diyebilirsiniz ancak kalecinin kurtarışına şans diyemeyiz. Bir çalışma sonucu oluyor bunlar" diye konuştu.

"Kariyerim boyunca penaltılara bakmadım"

Penaltı atışlarını izlemediği ve sırtını dönmesiyle ilgili sorulan soruya Mendilibar, "Ben bütün kariyerim boyunca penaltılara bakmadım. Bunu totem olarak yaptığımı size açıklamak isterim" yanıtını verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)