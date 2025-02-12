Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde final oynamak istiyor

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Lig aşaması geride kaldığında ortaya çıkan tablo, Jose Mourinho'nun genlerindeki Avrupa hedefini ortaya çıkardı.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Konferans Ligi'nde kupa kaldıran tek teknik adam olan Mourinho, Fenerbahçe'de de hayaller kurmaya başladı.

"KONSANTRASYONU BOZULUR"

Son 16 play-off turunda Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertlilerin sonrasındaki fikstürü dünyaca ünlü çalıştırıcıya, "Final oynayabiliriz" dedirtti.

Bu kulvarda en güçlü kadrosuyla devam etmek isteyen Jose Mourinho, Osayi Samuel'in Fulham'a transferine izin vermedi. Nijeryalı sağ bekin TFF'ye bildirilecek kadroda olmama ihtimalini de 'konsantrasyonu bozulur' diyerek reddetti.

ROMA'DA BUNU BAŞARDI

UEFA Avrupa Ligi'ni çok önemseyen Mourinho, eğer bu hedefini gerçekleştirirse Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Kariyerinde önemli zaferler olan Mourinho, Fenerbahçe'den önceki son kulübü olan Roma'yı Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaştırmıştı.