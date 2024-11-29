Jose Mourinho: Hakem onları affetti

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UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftada Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

"KARTLARIMIZI OYNADIK, KAZANDIK"

Portekizli teknik adam şunları söyledi:

"Oyuncuları tebrik ediyorum. Gerçekten harikalardı. İlk yarıda zaman zaman bazı defansif hatalar yaptık. Rakip ikinci golü bulabilirdi ama ikinci yarı dengeyi sağladık. Rakip adam adama oynuyordu, dakikalar geçtiktçe tempoları düşecekti. Biz de kartlarımızı oynadık. Bu maçı idare etmek zordu. Sarı kartı olanlar vardı, kulübede orta saha ve savunmacı yoktu. Oyuncuların dengelerini koruması zordu. Takımımın tutumundan ötürü mutluyum. Üst tura çıkmak artık kendi elimizde. Saint-Gilloise dışında tüm maçlarımız zordu. 3 deplasmanda 4 puan aldık. Bu pozitif bir durum, 3 maçta 3 beraberlikten iyidir. Ortalardayız. Kaderimizi Kadıköy'de kendimizi belirleyeceğiz. Artık ligi düşüneceğiz, çünkü önemli bir maçımız var."

"HAKEM ONLARI AFFETTİ"

Mourinho, hakemle ilgili gelen sorunun ardından, "Slavia'nın ikinci sarıdan bir kırmızı kartı olması gerekiyordu. Hakem onları affetti. Bize kartları kolay gösterdi. Genel olarak bakacaksak hakem kötü değildi, iyiydi." cevabını verdi.

"TAKIMIMLA İLGİLİ SORU SORULMASINI BEKLERDİM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Polonyalı bir basın mensubunun Szymanski ile soru sormasına tepki göstererek şöyle konuştu:

"Takımımla ilgili soru sorulmasını beklerdim. Takımım bugün harika bir performans sergiledi. Kendisi dün durumu şüpheli olan oyunculardan birisiydi. Kulübede hiç opsiyonum yoktu. Özellikle defans ve orta sahada opsiyonum yoktu. O da takım gibi her şeyini verdi. Takımım zor anlarda dengeyi korumayı başardı. İlk yarıda Slavia Prag daha iyi taraftı. Ancak ikinci yarıda bazı düzenlemeler yaptık, oyuncularımız da pozisyon üretecek boşlukları buldu. İkinci yarıdaki performansla bu önemli galibiyeti aldık. Şimdi 8 puandayız, 2 maçımızı evimizde oynayacağız"

"GOLÜN GELMESİNİ BEKLİYORDUM"

AZ Alkmaar maçıyla bu akşamki maç arasındaki farkın sorulmasıyla ilgili Mourinho şu cümleleri kurdu:

"Tamamen iki farklı maçtı. Aslında Alkmaar maçına rahat gitmiştik ama bugün oyuncularımız baskıyı hissetti. Oynadığımız ilk maçtan itibaren üst tura çıkabilecek durumdaydık sıralamada. Baskıyı hissettik, bugün en azından puan almamız gerektiğini biliyorduk. Oyuncularım da bunun bilinciyle maça çıktı. İyi odaklandılar maça. İlk yarıda rakibimize 2-3 pozisyon verdik. Rakibin yaptığı ortalarda iyi pozisyon almayı beceremedik. İkinci yarıda takım daha dengeli ve özgüvenliydi. Rakip adam adama oynuyordu ve böyle takımlar, zaman ilerledikçe gücünü kaybetmeye başlıyor. Bunun ardından da gol geldi. Golün gelmesini bekliyordum. İkinci yarıda iyi olan taraf bizdik. Bugün 5 oyuncumuz kart gördü. Kulübede elimde kimse yoktu ama oyuncularım bugün gerçekten çok cesurdu, galibiyeti hak ettiler"

"BİRE BİRLERDEKİ GÜÇLERİNİ KAYBETTİLER"

Rakibin iyi orta saha oyuncusunun sarı kart gördüğünü ifade eden Portekizli teknik adam, "Aslında biraz şanslılar çünkü bu oyunculardan birisi ikinci sarı kartını görmeliydi. Orta sahadaki isimler sarı kart görünce faul yapamaz duruma geliyorlar ve bire birlerdeki güçlerini kaybettiler. Sonrasında En-Nesyri oyuna girdi. Bugün kulübede 4 ofansif oyuncum vardı. Böyle durumlarda bir strateji bulmaya çalışıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"GERÇEKTEN ELİMDE ÇOK İYİ 3 FORVET VAR"

Mourinho, sarı-lacivertli takımın hücumda çok önemli isimlere sahip olduğunun vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: