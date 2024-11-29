Jose Mourinho'dan Avrupa'da büyük başarı

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UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya’nın Slavia Prag takımına konuk oldu.

Eden Arena’da oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetti.

FENERBAHÇE, DEPLASMANDA KAZANDI

Mücadelenin ilk dakikalarında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 35’inci dakikada Edin Dzeko ve 85’inci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 7’nci dakikada Tomas Chory’den geldi.

ANCELOTTI'NİN ARDINDAN MOURINHO GELİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu galibiyetin ardından önemli bir başarı yakaladı.

Opta verilerine göre Mourinho, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ardından Avrupa'da en fazla galibiyet kazanan isim oldu.

2 GALİBİYET GERİDE

Ancelotti'nin Avrupa'daki tüm kupalarda (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) 121 galibiyeti bulunuyor.

İtalyan hocanın hemen ensesinde yer alan Mourinho'nun ise 119 galibiyeti var.

Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başındayken Ancelotti'yi geride bırakma fırsatı bulabilir.