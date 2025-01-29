Jose Mourinho'nun zorlu sınavı: Midtjylland kadrosunu kuramıyor

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Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho, kritik Midtjylland maçı öncesinde kadro kurmakta zorluk çekiyor.

UEFA'ya bildirilen 22 kişilik listede yer alan oyunculardan 7'si, sakatlık ve cezalılar nedeniyle kadroda yer almayacak.

Listede olan Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı, kaleci Livakovic ve Mert Müldür sakatlıkları, Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat da cezalı oldukları için kritik maçta forma giyemeyecek.

Listede yer alan Samet Akaydin da Rizespor'a gitti. Cengiz Ünder'in de maç kadrosunda yer alıp almayacağı transfer gündemi nedeniyle belirsizliğini koruyor.

4 OYUNCU KAYITSIZ

Oğuz Aydın, Filip Kostic, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz ise sezon başında verilen UEFA listesinde yer almadı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:

İrfan Can, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, İrfan Can, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko, En Nesyri