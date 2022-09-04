Kiev'in eski hocası Yozhef Sabo'dan Fenerbahçe yorumu

Dinamo Kiev'in eski teknik direktörü Yozhef Sabo Kiev için, "Fenerbahçe'ye kesin yenilecekler" dedi.

Fenerbahçe'nin perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Dinamo Kiev, İstanbul'daki maç öncesinde sıkıntılı bir durumun içerisine girdi.

Ukrayna Ligi'nde dün gece sezonun ikinci maçına çıkan Kiev ekibi, Zorya'ya 3-2 mağlup oldu. İlk maçında da 3-0 ile Dnipro'ya kaybeden Mircea Lucescu'nun öğrencileri iki maçta iki yenilgi gördü.

Aşırı yükleme var, ikinci yarıda yoklar

Ukrayna'da takımın bir krizin içine girdiğine yönelik yorumlar yapılırken, Dinamo Kiev'i uzun yıllar çalıştırmış eski teknik direkötörü Yozhef Sabo, sarı-mavililerin içinde bulunduğu duruma yönelik ülke basınına kötümser değerlendirmelerde bulundu.

Sabo, Dinamo Kiev teknik direktörü Lucescu'nun Şampiyonlar Ligi hedefiyle takıma fazla yükleme yaptığına yönelik düşüncesi bulunduğunu aktardı, özellikle ikinci yarılarda takımın oyundan düştüğüne dikkat çekti.

"Fenerbahçe'ye kesin yenilecekler"

Dinamo Kiev'in başında dört şampiyonluk yaşayan Yozhef Sabo, "Lucescu'nun ana hedefi Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktı ama bunu başaramadı. Oraya gidebilmiş olsalardı o zaman çok şey görmezden gelinebilirdi. Şu an için kazanacak bir takım halinden uzaklaşmış durumdalar. Fenerbahçe'ye karşı kesin yenilecekler, belki ondan sonraki Lviv maçından bir beraberlik çıkarabilirler." dedi.