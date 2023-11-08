Kjetil Knutsen: İki taraf da kazanmaya çalışacak Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş maçı öncesinde "Çok sayıda taraftar olacak. Ancak biz elimizden geleni yapacağız. Yarın iki taraf da kazanmaya çalışacak. İyi sonuç almayı düşünüyoruz" dedi.

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DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4’üncü maçında Beşiktaş yarın sahasında Bodo/Glimt’i konuk edecek.

Norveç ekibinde teknik direktör Kjetil Knutsen ve kaleci Nikita Haikin, Beşiktaş Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İki taraf da kazanmaya çalışacak"

Beşiktaş’ın yarınki maçta baskılı oynamasını beklediklerini ifade eden teknik direktör Kjetil Knutsen, şu şekilde konuştu:

Baskılı oynayacaklar. Çim sahada güzel bir atmosfer olacak. Çok sayıda taraftar olacak. Ancak biz elimizden geleni yapacağız. Yarın iki taraf da kazanmaya çalışacak. İyi sonuç almayı düşünüyoruz.

"Avrupa’da oynadığımız maçlar performansımızı artırıyor"

Performanslarını arttırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Knutsen, şu ifadeleri kullandı:

Bodo/Glimt iyi olmaya çalışıyor. Avrupa’da oynadığımız maçlar performansımızı artırıyor. Bodo daha çok büyüyecek ve tecrübe kazanacak. Bu sayede başka ülkelerle, başka kültürlerle, diğer ülkelerin iyi takımlarıyla karşılaşma şansı yakalayacağız.

"Tabii ki burada başarılı olmayı düşünüyoruz"

Yarın kazanmak için sahada olacaklarını dile getiren kaleci Nikita Haikin ise, şunları dedi:

Tabii ki burada başarılı olmayı düşünüyoruz. Amacımız kazanmak. Norveç’te çok soğukta oynadılar. Burada atmosfer farklı olacak. Elimizden geleni yapacağız.

"Maçımızı oynayacağız, galip gelmeye çalışacağız"

Beşiktaş’ın D Grubu’nda 1 puanda olmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Haikin sözlerini şöyle noktaladı:

Biz yine çıkıp maçımızı oynayacağız, galip gelmeye çalışacağız. 1 puanda olmaları bizim için çok bir şey değiştirmiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)