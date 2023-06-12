Konferans Ligi'nde sezonun golünü Erdoğan Yeşilyurt attı

AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun en iyi golü ödülü sahibini buldu.
Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun golü, Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un İtalya ekibi Fiorentina'ya attığı gol seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Erdoğan Yeşilyurt, sezonun golü adayları sıralamasında Moffi (Nice), Immobile (Lazio), Diouf (Basel), Chukwueze (Villarreal), Saponara, Kouame (Fiorentina), Bowen ve Rice'ı (West Ham United) geride bıraktı.
Şık vuruşla golü bulmuştu
Erdoğan, Sivasspor'un sahasında Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu son 16 turu rövanş maçının 35. dakikasında uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)