İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında, Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic ve futbolcu Nemanja Stojic açıklamalarda bulundu.

Maçın İstanbul'da oynanmıyor olmasının avantaj olup olmadığı sorusuna Lazetic, "Biz de sahamızda oynayamıyoruz, dolayısıyla bu avantajı kullanamıyoruz. Durumu kabul etmemiz gerekiyor" şeklinde yanıt verdi.

"TAKVİMİ BİZ BELİRLEMİYORUZ, ADAPTE OLMALIYIZ"

Yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya olduklarını belirten Lazetic, şunları söyledi:

Bu durumu biz seçemeyiz. Bu takvimi biz belirlemiyoruz. En iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Yoğun bir programımız var, ancak bu bizim kontrolümüz dışında. Sadece buna adapte olmalıyız.

"HARİKA FUTBOLCULARA SAHİP BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Beşiktaş'ı güçlü bir rakip olarak nitelendiren Lazetic, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz mücadeleci bir takımız. Avrupa Ligi'nde sahamızda oynama avantajımız yok ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Beşiktaş gibi harika oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. En iyi sonucu almak için elimizden geleni yapacağız.

HOLLANDA'DA YAŞANANLAR

Hollanda'da oynadıkları maç sonrası yaşanan olaylara ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Lazetic, şu ifadeleri kullandı:

Bu konuda cevap vermek benim için zor. Ben sadece futbola odaklanıyorum. Bazı videoları gördüm, bunun oyuncu grubunda bir etkisi var. Ama şu an Beşiktaş maçına odaklanmış durumdayız.

STOJIC: "BEŞİKTAŞ GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Maccabi Tel-Aviv oyuncusu Nemanja Stojic ise şunları söyledi: