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Lincoln Henrique'den enfes frikik golü
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, kazanılan frikik sonrası Slovacko ağlarına gönderdiği füzeyle sosyal medyayı salladı.
- 04.08.2022 - 20:55
Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Slovacko ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Emre Mor'un klas hareketler sonrası yerde kaldığı pozisyonun ardından sarı-lacivertliler frikik kazandı.
Topun başına gelen Lincoln Henrique muhteşem bir vuruşla takımının 2. golünü atarken akıllara Arda Güler'in Hull City maçında attığı golü getirdi.
İşte o gol...
(Görüntüler Exxen'den alınmıştır)