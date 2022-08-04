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    Lincoln Henrique'den enfes frikik golü

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, kazanılan frikik sonrası Slovacko ağlarına gönderdiği füzeyle sosyal medyayı salladı.
    • 04.08.2022 - 20:55
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    Lincoln Henrique'den enfes frikik golü

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Slovacko ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Emre Mor'un klas hareketler sonrası yerde kaldığı pozisyonun ardından sarı-lacivertliler frikik kazandı.

    Topun başına gelen Lincoln Henrique muhteşem bir vuruşla takımının 2. golünü atarken akıllara Arda Güler'in Hull City maçında attığı golü getirdi.

    İşte o gol...

    Lincoln Henrique den enfes frikik golü #1

    Lincoln Henrique den enfes frikik golü #2

    Lincoln Henrique den enfes frikik golü #3

    (Görüntüler Exxen'den alınmıştır)


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