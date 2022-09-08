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    Lucescu: Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyon olur

    Lucescu: Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyon olur

    Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçı öncesinde rakiplerini Süper Lig'de favori olarak gördüğünü açıkladı.
    • 08.09.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 13:02
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    UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Dinamo Kiev’de teknik direktör Mircea Lucescu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları son müsabakadan etkilenmediklerinin altını çizen Mircea Lucescu, "Oyuncularımız profesyonel. Etkilenmiyoruz. Burada önemli seviyede maç oynamak için geldik. Futbol açısından geçen maç çok güzel atmosferde geçti." şeklinde konuştu.

    Lucescu: Fenerbahçe, Süper Lig de şampiyon olur #1

    "Yeni gelen iyi oyuncular oldu"

    Fenerbahçe’nin oyun planını çok fazla değişmeyeceğini dile getiren Lucescu, “Jesus’un sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Sonuçta orta sahadan bir oyuncuyu defansa çekip 3’lü hat oluşturuyor. Yeni gelen iyi oyuncular oldu Batshuayi gibi. 29-30 yaşlarında yeni oyuncular geldi.” açıklamasını yaptı.

    "Fenerbahçe şampiyon olur"

    Sarı-lacivertlilerin ligde şampiyon olacağını tahmin ettiğini aktaran Lucescu, “Fenerbahçe çok iyi takım kurdu. Bu dönemde iyi çalıştılar. Hem tecrübeli hem yüksek seviyelerde futbolcuları var. Başkan Ali Koç, çok iyi bir hoca getirdi. Türkiye liginde 1. olmasını bekliyorum" diye konuştu.

    Lucescu: Fenerbahçe, Süper Lig de şampiyon olur #2


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