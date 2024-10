Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında 24 Ekim Perşembe akşamı TSİ 22.00'de Lyon Stadı'nda Lyon mücadele edecek.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.

Bu müsabaka öncesinde Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Groupama Stadı'nın yanında yer alan antrenman tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HÜCUM AĞIRLIKLI OYNAMALIYIZ"

İki takımın hücum yönünden benzer özelliklere sahip olduğunu belirten Fransız teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"HER MAÇ BİZİM İÇİN KIYMETLİ"

Tüm kulvarlarda oynadıkları son 5 maçı kazandıklarının hatırlatılması üzerine Pierre Sage, şu şekilde konuştu:

Bir takım kurduğunuz zaman her kulvarda hedefleriniz vardır. Her maç bizim için kıymetli. Bu ritimde ilerleyip kazanmaya devam etmek istiyoruz.

"ZAHA'NIN FORMA GİYME İHTİMALİ YÜKSEK"

Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha'nın son durumuyla ilgili bir soruyu Sage, şu şekilde yanıtladı:

DIAWARA OYNAYAMAYACAK

Pierre Sage, Beşiktaş karşısında Mahamadou Diawara'nın forma giyemeyeceğini kaydetti.

"KÖTÜ BAŞLADIK AMA ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKMAKTI

Lyon'un Cezayirli oyuncusu Said Benrahma, yakaladıkları iyi form grafiğini Beşiktaş karşısında sürdürmek istediklerini aktardı.

Sezona istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak toparlandıklarını vurgulayan Benrahma, şu değerlendirmede bulundu:

Sezon bizim için zor başlasa da şu an her şey çok güzel gidiyor. Kötü başladık ama önemli olan ayağa kalkmaktı. Şu an her şey yolunda gidiyor. Lyon, Avrupa'da oynamak için var olan bir takım.