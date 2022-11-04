Mahmoud Trezeguet: Umarım en iyi yerde devam ederiz

Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet, 1-0 sonuçlanan Ferencvaros maçının ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.

Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, 1-0'lık Ferencvaros galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mısırlı yıldız, 3 puanı aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım en iyi yerde devam ederiz"

"Bundan sonra bir sonraki aşamaya geçtik. Şimdi ise önümüzdeki lige odaklanıyoruz. Her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Elbette gol atmak ve asist yapmak için açım. Bunları yapmayı arzuluyorum.

Ama bunları da yapamadığım zaman takımın kazanması için en iyi yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışıyorum. Görevimi sadece gol atma ve asist yapma olarak yorumlamayalım. Takıma en iyi anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım en iyi yerde devam ederiz."