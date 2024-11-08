Manchester United, 380 gün sonra Avrupa'da kazandı

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Manchester United ile PAOK karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.
380 GÜN SONRA KAZANDI
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 77. dakikalarda Amad Diallo kaydetti.
Avrupa'da 380 gün sonra kazanan Manchester United, puanını 6'ya çıkardı. PAOK ise 4. maçında 3. kez yenilerek 1 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Bodo/Glimt'i ağırlayacak. PAOK ise Rigas Skola deplasmanına gidecek.
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