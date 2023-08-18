Maribor - Fenerbahçe maçında Trabzonsporlu bir taraftar dikkat çekti Fenerbahçe'nin Maribor'u eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam ettiği ikinci maçta sarı-lacivertli takımı destekleyen Trabzonspor taraftarı dikkatlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Slovenya temsilcisi Maribor'u İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Görüntü beğeni aldı

Bu Avrupa mücadelesinde ise Türk futbolseverlerin özlem duyduğu bir görüntü yaşandı. Bir Trabzonspor taraftarı, temsilcimiz Fenerbahçe'yi desteklemek için Slovenya'da yerini aldı.

Ekranlara gelen bu anlarda Trabzonsporlu taraftarın sarı-lacivertli futbolseverlerle aynı tribünde maç izlemesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)