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Mauro Icardi, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı

Mauro Icardi, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Elfsborg maçıyla birlikte bu sezonki 6. golünü kaydetti. Icardi bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 2’sini ise UEFA Avrupa Ligi’nde attı.