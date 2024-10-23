Mauro Icardi, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı

İHA
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-3'lük skorla yendi.
Sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı.
Müsabakanın 28. dakikasında Victor Osimhen’in sağ kanattan pasında ceza yayında bulunan Dries Mertens’in vuruşunda direkten dönen topu ceza sahası içinde Icardi boş kaleye gönderdi ve skor 1-0 oldu.
6. GOLÜNÜ ATTI
31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 6. gol sevincini yaşadı. Arjantinli futbolcu bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 2’sini de Avrupa Ligi’nde kaydetti.
Maça 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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