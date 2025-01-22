Mert Günok'tan Solskjaer'e övgü

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

Siyah-beyazlılar, rakibine oranla üstün bir performans sergileyerek sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş’ın gollerini Milot Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario kaydetti. Bilbao’nun tek golünü ise Unai Gomez attı.

"HER ŞEY BİR ANDA DEĞİŞMEDİ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan kaleci Mert Günok, şunları söyledi:

Bu galibiyetin sadece burayla sınırlı kalmamasını umuyoruz. Ligde de yeniden yükselmek istiyoruz. Futbolculuk kariyerinde dünya çapında iz bırakmış ve hocalığında büyük kulüpleri çalıştırmış bir isimle birlikteyiz. O, takıma yeni bir enerji katmaya çalıştı. Tabii ki her şeyin bir anda değiştiğini söylemek, kendimizi kandırmak olur.