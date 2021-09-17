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    Mesuz Özil kalitesini gösterdi

    Dünyaca ünlü yıldız, doğup büyüdüğü Almanya'da kalitesini gösterdi. Frankfurt'un yakın markaj uygulamasına rağmen çok iyi bir performans sergileyen Mesut Özil takımının tek golünü attı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 09:29
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    Mesuz Özil kalitesini gösterdi

    Pereira, Sivas maçında Mesut’u iyi oynarken kenara aldığı için eleştirilmişti. Ancak Portekizli teknik adam, Frankfurt mücadelesini düşünerek bu hamleyi yapmış, yıldız futbolcuyu dünkü karşılaşmaya özel olarak hazırlamıştı.

    Alman medyası da Almanya Milli Takımı’nı olaylı bir şekilde bırakan 32 yaşındaki oyuncunun ülkeye dönüşüne yoğun ilgi gösterdi. Mesut, dünkü performansıyla kalitesini konuşturmayı bildi.

    3 GOLLÜK POZİSYON HAZIRLADI

    Yıldız futbolcu, 10. dakikada kendi başlattığı pozisyonda Mert Hakan’a pasını verdi, onun vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamını çok iyi takip eden Mesut Özil, kaleci Trapp’ten dönen topu ağlara gönderdi.

    Yıldız futbolcu ayrıca oyunda kaldığı 77 dakikada arkadaşlarına 3 gollük pozisyon hazırlasa da bunlar değerlendirilemedi. Mesut, oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı.

    Mesuz Özil kalitesini gösterdi #1

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