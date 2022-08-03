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    Michal Kadlec: Fenerbahçe'deki oyuncuları tanımıyorum

    Michal Kadlec: Fenerbahçe'deki oyuncuları tanımıyorum

    Slovacko’da kaptanlık yapan Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Kadlec, sarı-lacivertlilerle yapılacak maçı değerlendirdi.
    • 03.08.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:23
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    Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı Slovacko’da iki tanıdık isim var.

    Bunlardan biri 2013-16 yılları arasında üç sezon Fenerbahçe forması giyen Michal Kadlec ile geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık oynayan Michal Travnik.

    Beş sezondur oynadığı Slovacko’nun kaptanlığını yapan 38 yaşındaki Kadlec, Çek televizyonuna yaptığı açıklamada, “İstanbul’da bizi çok büyük bir atmosfer bekleyecek. En az 40 bin seyirciye karşı oynayacağız ve buna hazır olmalıyız.” diye konuştu.

    Michal Kadlec: Fenerbahçe deki oyuncuları tanımıyorum #1

    "Şimdiki oyuncuları tanımıyorum"

    Sarı-lacivertli forma altında Nani ve Van Persie gibi yıldız oyuncularla birlikte oynadığını hatırlatan Kadlec, şöyle devam etti:

    “Açıkçası şimdiki Fenerbahçe takımını bilmiyorum. Oyuncuları ismen dahi tanımıyorum. Yeni bir kadro kurdular. Hücumda çok iyi olduklarını duydum. Bireysel yetenekli oyuncuları fazla ama arkada çok büyük açıklar veriyorlar. Hazırlık maçında karşılaştığımız Trabzonspor gibi bir takım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple eşleşmek bizim için bir bayram ve biz bunu hak ettik. Bu turu geçebiliriz.” açıklamalarında bulundu.

    Michal Kadlec: Fenerbahçe deki oyuncuları tanımıyorum #2


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