Michy Batshuayi, Sevilla karşısında sakatlandı Fenerbahçe'nin Sevilla ile karşılaştığı mücadelede Michy Batshuayi, sakatlık geçirerek oyundan çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Sevilla ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Kendini yere bıraktı

Mücadelenin 16. dakikasında Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, kendi ceza alanı içinde buluştuğu topu ileriye taşımak isterken bir anda kendisini yere bıraktı. Kasığından bir problem yaşayan Belçikalı yıldız oyuna devam edemedi.

Yerini Joshua King'e bıraktı

Sedyeyle kenara alınan golcü futbolcu gözyaşlarını tutamadı. Karşılaşmanın 19. dakikasında ise Batshuayi yerine Joshua King oyuna dahil oldu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)