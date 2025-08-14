Nuno Da Costa: Zor oldu ama bu aşamayı geçmeyi bildik

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde karşılaştığı Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kaldı.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, toplamda 4-2’lik skor üstünlüğüyle turu geçerek play-off oynamaya hak kazandı.

Başakşehir’in yeni transferlerinden Nuno Da Costa, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK"

Turu geçmenin kolay olmadığını belirten Yeşil Burun Adalı oyuncu, şu şekilde konuştu:

Zor bir rakibe karşı oynadık. Kendi liginde lider bir takıma karşı oynadık. Tabii ki zor oldu ama bu aşamayı geçmeyi bildik. Şimdi önümüzdeki tura bakacağız.

"İYİ BİR GRUBA SAHİBİZ"

Takımın hücum hattının oldukça iyi oyunculardan kurulu olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, şu sözleri kaydetti:

İyi bir gruba sahibiz. Kaliteli oyuncularımız var. Davie Selke bugün iyi iş çıkardı. Adil olan, en iyisini yapan oynayacak gibi gözüküyor.

"İKİSİNİ DE AYNI ŞEKİLDE GÖREBİLİRİZ"

Hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi’nde aynı hedef ve konsantrasyonda olacaklarını aktaran golcü futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

İkisini de aynı şekilde görebiliriz. Tabii ki ulaşması zor hedefler ama ikisini de ciddiye alacağız.

"BİZ BİRAZ DAHA DİNLENDİK"

Ligde Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçın ertelenmesinin bugüne nasıl yansıdığıyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Nuno Da Costa, sözlerini şöyle noktaladı: