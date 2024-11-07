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UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında konuksever İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın 6'ncı dakikada galibiyetle geldiğini kaydeden Yunus Akgün, 32 ve 39'uncu dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Tottenham'ın golleri ise 18'inci dakikada Will Lankshear ile 69'uncu dakikada Dominic Solanke'den geldi. Konuk ekipte Will Lankshear, 60'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki 3'üncü galibiyetini elde etti ve puanını 10'a çıkardı. Tottenham ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.

"CESUR KARARLA BAŞLADIK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Bugün 3-4-1-2 şeklinde biraz da cesur bir kararla başladık. Rakibimizin dizilişi ve oyununa göre hazırlanma şansımız oldu. Bu maça 10 gün civarında hazırlanabildik. Diziliş olarak da ilk defa dörtlü savunma oynayan bir takıma karşı üçlü savunmayla çıktık. Bence galibiyetten çok ötesini yaptık bugün 70 dakikalık bölümde. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı eşleşmelerde sıkıntı yaşadık, baskılarda sıkıntı yaşadık.

"UZUN ZAMANDIR OLMAYAN İSTATİSTİK"

Tottenham'ın pozisyona giremediğini söyleyen Okan Buruk, şunları dedi:

3-2 oldu, tek geldikleri pozisyon diyelim. İkinci yarı çok gelmediler, ilk yarıda da çok gelmediler. Toplamda 4-5 şutları var, ikisi gol oldu. Bizim şut sayımız, girdiğimiz pozisyonlar, Tottenham takımının uzun zamandır vermediği istatistikleri vermesine sebep oldu.

"BAYERN'E KARŞI YAPMIŞTIK"

Daha önce Bayern Münih'e karşı da böyle oynadıklarını söyleyen Buruk, şöyle konuştu:

Galatasaray seyircisinin takımıyla nasıl birleştiğini gördük, baskıların hepsini beraber yaptık. Çok özel bir geceydi. Belki Türk futbol tarihinin bir İngiliz takımına karşı oynadığı en baskın oyunlardan biriydi. Bunu daha önce Bayern'e karşı yapmıştık, orada golleri atamamıştık. Bugün attık.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Jose Mourinho'ya göndermede bulunan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Bir Türk takımının nasıl oynayabileceğini çok net gösterdik. Türk futbolunun ne olduğunu gösterdik. Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda, kalitemizin ne olduğunu gösterdik. Hep küçümsüyoruz kendimizi. Dün Beşiktaş kazandı, daha önce Lyon'u yendi. Bizim 10 puanımız var, Fenerbahçe 5 puanla girdi. Milli Takımımız'ın yaptıkları ortada. Aşağılıyoruz bazen yaptıklarımızı. Bu galibiyeti Türk futboluna ve Türk halkına armağan etmek istiyorum. Ülke puanına katkı sağladık. İşimizi iyi yapıp saha dışını değil, saha içini de konuşmamız gerekiyor.

"TÜRK FUTBOLU ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Genel olarak dizilişimiz ve oyun planının işlediğini düşünüyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra karşılamada sorunlarımız oldu. Genel olarak Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolu önemli bir değer, bunu sahada gösterdik. Güzel bir gece geçirdik. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

"EN GÜÇLÜ OYUNLARDAN BİRİ"

"Takımın başına geldiğinizden bu yana en iyi maçınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Okan Buruk şu cevabı verdi:

En iyi maçımız olduğunu düşünüyorum. Belki Türk futbol tarihinin bir Premier Lig takımına karşı, bu seviyede en güçlü oyunlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 70 dakikalık bölümü.

"ONU DİYENİN HAFIZA KAYBI VAR"

"2 ay önce size yönelik 'Büyük maç kazanamadığınız' yönünde eleştiriler vardı. Artık bu eleştirilerin sona ereceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Buruk şu cevabı verdi:

Tabii ki ben geldiğinden beri bütün derbileri aşağı yukarı kazandım. O yüzden bir hafıza kaybı olması lazım söyleyenin...

"YAPI VAR DİYORLAR, BUNA GÜLÜP GEÇİYORUM"

Buruk, "Avrupa Ligi'nde de bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

Vallahi herhalde buna hep gülüyoruz ama maalesef... Sadece Galatasaray'ın özelinde söylenen bir şey değil! Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon oldu, bir yapı var dediler. Hiçbir takım oynamadan, hak etmeden şampiyon olamaz. Bence emeklere yazık ediyoruz. Burada inanılmaz bir emek var. Yoruluyoruz. Bütün sezon çalışıyoruz. İnanılmaz bir emek sonunda şampiyon oluyorsunuz, diğer taraf, "Bizim hakkımızdı, yapı var." diyor. Bunlara gülüp geçiyorum! Saha içinde kalmamız lazım bizim. Bizim burada en iyi şekilde yarışmamız lazım. Türkiye'de yarışa devam etmek lazım. Onun dışındaki açıklamalar, emeğe saygısızlık! Herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Galatasaray'ın sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolu kazanacak sonunda. Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey kazanamayız.

DURAN TOPLAR ORGANİZASYONLARI

"Haftada kaç gün duran top çalışıyorsunuz?" sorusu karşısında Okan Buruk, şu cevabı verdi:

Çok uzun çalışma şansımız olmuyor 3 günde bir maç oynadığımız için. Son antrenmanı bunun üzerine kuruyoruz. Önce oyuncularımıza analizleri gösteriyoruz ve sonra çalışıyoruz. Her takıma karşı farklı şeyler deniyoruz. Ama burada önemli olan şeylerden biri, oyuncu kalitesi. Hem kullanan hem de vuran oyuncuların kalitesi skor elde etmenizi sağlıyor.

"FAZLA POZİSYON VERMEDİK"

"5-6 fark olabilecek mücadeleydi. Son 15 dakikası biraz stresli geçti. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Buruk, şu yanıtı verdi:

Çok büyük bir enerji harcadık maçta. Baskılar, oyuncuların önde oynaması, hareketlilik, çok büyük enerji harcadık. Burada da değişiklikler yapmaya çalıştık. Sarı kartlı oyuncular vardı. Hem oyunda dizilişi kaybettik, yeni giren oyuncular için de etki etmek zor olabiliyor oyuna girdikten sonra. Ana etken skorun 3-2 olmasıydı. Çok fazla pozisyon vermedik ama çok kaliteli bir takım oldukları için neredeyse girdikleri tüm pozisyonları gole çevirdiler.

MAURO ICARDI'NİN DURUMU

Mauro Icardi'nin son durumu hakkında Okan Buruk, şu sözleri sarf etti: