Okan Buruk'tan Tottenham yorumu: Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, 7 Kasım Perşembe akşamı 20.45'te sahasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 7 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. İngiliz takımı ise 3 galibiyetle 2. sırada yer alıyor.

Bu müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İYİ DİNLENDİK, İYİ HAZIRLANDIK"

Okan Buruk, sözlerine şu şekilde başladı.

Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, iyi hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız kazanmak. Tottenham'ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil.

"TÜRKİYE'DE TAKIM OLARAK BİRÇOK REKORU KIRDIK"

Birçok rekor kırdıklarını belirten Buruk, şunları dedi:

Türkiye'de takım olarak birçok rekoru kırdık. Amacımız kazanmak, kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KALİTESİNDE BİR MAÇ OLACAK"

Tottenham maçının kendilerini motive ettiğini ifade eden Okan Buruk, şöyle konuştu:

Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Lige ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak.

"UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ İNŞALLAH KAZANIRIZ"

"Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir mi?" sorusuna başarılı çalıştırıcı, şu yanıtı verdi:

Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız.

"HATA YAPMAMALIYIZ, TOP BİZDE KALMALI"

Tottenham'ı değerlendiren Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı: