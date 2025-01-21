Oleksandr Shovkovskyi: Galatasaray taraftarı çok güçlü

DHA

UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Ukrayna ekibinin teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, basın toplantısında konuştu.

"BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADINIZ"

Sözlerine Türkiye, İstanbul ve Galatasaray’a teşekkür ederek başlayan Shovkovskyi, şu şekilde konuştu:

Türkiye’ye, İstanbul’a, Galatasaray’a çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladınız. Çok memnun kaldık. Ukrayna’daki durumdan dolayı biz çok destek görüyoruz. Galatasaray güçlü bir takım. Sürekli atak oyunu oynuyorlar. Biz rakibimizi tanıyarak oyuna başladık. Oyun başında biz Galatasaray’a bir gol hediye ettik. Daha sonra penaltı oldu. Bunun üstüne çalışacağız.

"GALATASARAY TARAFTARI ÇOK GÜÇLÜ"

Galatasaray taraftarının çok güçlü olduğunu belirten Shovkovskyi, ülkelerindeki savaştan dolayı dolu stadyumlarda maç oynayamadıklarını dile getirdi.

Dolu tribünlerin önünde kendi futbolcularının da motive olduğuna dikkat çeken Shovkovskyi, şu ifadeleri kullandı: